Три года за угон авто отца: на севере Томской области мужчина неудачно «покатался»

Если тебе 48 лет, а ума все еще нет, то и колония вряд ли исправит... Фото: из открытых источников

Стрежевской городской суд Томской области признал ранее судимого 48-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), сообщает сайт областной прокуратуры.

Установлено, что 3 марта 2020 года в ночное время подсудимый, находясь у родителей и воспользовавшись отсутствием дома отца, взял ключи от его автомобиля марки «VOLKSWAGEN» и поехал прокатиться.

Возвращаясь к дому родителей, он не справился с управлением и столкнулся с металлическим ограждением, повредив бампер автомобиля.

С учетом наличия у подсудимого непогашенной судимости за ранее совершенные угоны, в том числе отцовского автомобиля, и факта совершения им преступного деяния в условиях рецидива преступлений государственный обвинитель настаивал на назначении виновному наказания исключительно в виде лишения свободы.

Согласившись с позицией государственного обвинения, суд приговорил подсудимого по совокупности преступлений к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.