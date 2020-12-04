Ожидается снег: власть в Томске мобилизовала коммунальщиков на борьбу со стихией

Коммунальщики в Томске к снегопадам готовы Фото: из открытых источников

Работу коммунальных служб в пятницу обсудили участники селекторного совещания. По прогнозам синоптиков, в выходные в Томске ожидается снегопад. В связи с этим, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер поручил главам районных администраций усилить контроль за содержанием дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, придомовых пространств, сообщает сайт мэрии областного центра. Он также обратился к томичам с просьбой не игнорировать сообщения о предстоящей уборке снега во дворах и не парковать автомобили в местах работы спецтехники.

За минувшие сутки коммунальные службы областного центра доставили на полигоны около 300 тонн снега. Механизированные звенья работали на участках улиц Пирогова, Кулева, Полины Осипенко, в пер. Промышленном, на остановках и пешеходных переходах и парковках по пр. Кирова, на пересечении пр. Комсомольского и пер. Мариинского, Иркутского тракта и ул. Лазарева, по ул. Клюева. Большой объем работы по вывозу снега силами районного подрядчика был выполнен с улиц мкр. I-IV Каштак.

Сегодня днем спецтехника работала по ул. Нарановича и Гамалея в Томске.

Вице-мэр Михаил Ратнер отметил, что главам районов вместе с инспекторами «Санитарной милиции» необходимо лично объезжать территорию и контролировать ее состояние.