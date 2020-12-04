Сегодня в Томской области произошла авария, в результате которой водитель автомобиля погиб

Пожилой водитель не справился с управлением авто и погиб в результате ДТП Фото: из открытых источников

Сегодня около 15 часов 10 минут на 12-м километре автомобильной дороге Томск – Каргала – Колпашево, в районе села Тимирязевское, автомобиль ВАЗ-2121 съехал с проезжей части и совершил наезд на опору уличного освещения, сообщает сайт регионального управления полиции.

По предварительной информации, 70-летний водитель, двигаясь со стороны села Зоркальцево в сторону города Томска, не справился с управлением транспортного средства. В результате происшествия мужчина погиб.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются.

Госавтоинспекция напоминает, что каждый водитель должен выбирать такую скорость движения, чтобы она не превышала установленного ограничения. При этом необходимо учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил дорожного движения.