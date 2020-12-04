«Никто не забыт»: в Томске студенты колледжей и техникумов присоединились к Всероссийской акции

В Томской области массово откликнулись на Всероссийскую акцию в честь Дня Неизвестного солдата Фото: из открытых источников

Более 1 500 студентов томских колледжей и техникумов приняли участие во Всероссийской акции «Никто не забыт», посвященной памятной дате – Дню Неизвестного солдата, сообщает сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области.

Первыми провели акцию Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса, Томский экономико-промышленный колледж, Томский индустриальный техникум, Томский государственный педагогический колледж, Северский промышленный колледж, Колпашевский социально-промышленный колледж. Студенты и преподаватели возложили цветы у памятников Победы.

В рамках акции в этот день во всех колледжах и техникумах прошли Уроки памяти, студенты участвовали в онлайн-тесте Поискового движения России, посвященном Дню Неизвестного солдата.