Хроники коронавируса: еще две лаборатории в Томске начали тестировать на COVID-19

Ковидных госпиталей и лабораторий в Томской области становится все больше и больше Фото: из открытых источников

Две лаборатории – в роддоме № 4 Томска и в Томском фтизиопульмонологическом медицинском центре – получили аккредитацию и санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора для тестирования на COVID-19, сообщает портал администрации региона .

В тестовом режиме уже проведено 3 500 исследований.

В лабораторию роддома № 4 в круглосуточном режиме поступают тесты, взятые у сотрудников и пациентов стационара, а также тех, кто поступает в «фильтр» респираторного госпиталя, развернутого на базе роддома.

Фтизиопульмонологический медицинский центр ежедневно проводит исследования сотрудникам, а также пациентам ряда стационаров и поликлиник региона, по выявлению различных инфекционных заболеваний, включая первоначальные тесты на COVID-19.

Таким образом, в Томской области исследования на коронавирусную инфекцию сегодня проводят 11 лабораторий, делая ежесуточно около 6,5 тысячи тестов.