Власть и общественность держат на контроле вопросы качества горячего питания в школах Томска

Вопросы горячего питания в школах Томска контролируют представители власти и общественности Фото: из открытых источников

Состоялось выездное заседание муниципального совета по развитию общего и дополнительного образования детей в Томске, сообщает сайт мэрии областного центра.

Представители родительских комитетов, общественных организаций, думы Томска, департамента образования посмотрели, как организовано бесплатное горячее питание учащихся начальной школы в СОШ № 15 им. Г.Е. Николаевой и школе «Перспектива».

Руководители учреждений информировали членов совета, что с 1 сентября 2020 года для всех учащихся начальной школы организовано бесплатное горячее питание за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. В первую смену ученики получают завтраки, во вторую смену – обеды.

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья организовано двухразовое питание. Руководители представили десятидневное меню, согласованное с Роспотребнадзором. Меню размещено на сайтах учреждений и информационных стендах в столовых.

В школе «Перспектива» создан общественный совет по питанию, что позволяет осуществлять систематический контроль за качеством питания со стороны родительской общественности.

Члены муниципального общественного совета посетили пищеблоки и столовые, посмотрели, как и кто накрывает столы перед приемом пищи, побеседовали с учащимися о питании в столовой, нравится им или нет, проверили температуру блюд при подаче их детям, обсудили актуальные вопросы с индивидуальными предпринимателями –поставщиками питания.

По итогам выездного заседания участники оценили масштаб проделанной работы по организации бесплатного горячего питания учащихся в школах, отметили большой ассортимент и хорошее качество приготовленных блюд и соответствие их утвержденному меню, предложили провести круглый стол по обмену опытом и обсуждению возникающих проблем по организации питания разных категорий детей.

В 2020-2021 учебном году в 1-4 классах муниципальных общеобразовательных учреждений города Томска обучается 27 384 школьников – все они обеспечены бесплатным горячим питанием. Кроме этого, питание за счет средств бюджета получают обучающиеся школ-интернатов №№ 1, 22; санаторно-лесной школы; дети с ОВЗ, а также отдельные категории обучающихся, которым оказываются меры социальной поддержки.

Таким образом, за счет средств бюджета питание в МООУ города Томска предоставляется 35 243 обучающимся, что составляет 57,9% контингента. В 2020 году в бюджетах различных уровней на эти цели предусмотрено 258 448 500 рублей.

Напомним, что проект по обеспечению бесплатным горячим питанием учащихся начальной школы с 1 по 4 класс в муниципальных школах Томска осуществляется в рамках распоряжения президента от 15 января 2020 года.