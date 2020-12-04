Томские студенты защитят проекты восстановления лесов на Urban Challenge

Межвузовская команда студентов из Томска представит проект по восстановлению лесов на международном конкурсе Urban Greenhouse Challenge, который впервые пройдет в России. Фото: из открытых источников

Межвузовская сборная команда Томска одной из первых зарегистрировалась в международном конкурсе студенческих проектов Urban Greenhouse Challenge: Reforest, который посвящен инновационным технологиям восстановления лесов после пожаров и рубок. Конкурс впервые пройдет в Томске на базе Политехнического университета, — сообщает пресс-служба ТПУ.

Уточняется, что Томск на международном конкурсе представят студенты бакалавриата и магистратуры из ТПУ, ТГУ, ТУСУРа и ТГАСУ. Это специалисты в области оптотехники, схемотехники и программирования, экологии, архитектуры и строительства и даже маркетинга. Возглавляет команду студентка ТПУ Софья Романенко. Вместе они выступят с проектом сити-фермы для выращивания сеянцев хвойных и лиственных деревьев. Основной акцент студенты сделают на полной роботизации тепличного комплекса: «Мы хотим, чтобы в комплексе автоматически изменялось освещение, подавалась вода и питательные элементы, контролировались температура и влажность. Так, теплица будет работать без участия людей. А еще комплекс должен быть компактным и располагаться в городской среде, по условиям конкурса», —объясняют студенты.

Ранее сообщалось, что Urban Greenhouse Challenge: Reforest впервые проходит в России. Основным организатором является Томский политехнический университет. Призовой фонд конкурса 10 тысяч долларов.

Зарегистрироваться для участия можно до 28 февраля 2021 года на официальном сайте.