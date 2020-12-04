+238 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

238 жителей Томской области "победили" COVID-19 за последние сутки Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 238 жителя Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 14 407 человек, — сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

— Среди новых заболевших у 99-ти человек инфекция протекает бессимптомно, у 83-х имеются признаки ОРВИ, у 11-ти диагностирована пневмония, — также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 30,0% мест. В обсерваторах под Томском находятся 42 человека.

Коэффициент распространения инфекции равен 1,01.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем егионе до 31 января включительно.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 193 новых случаев заболевания. За весь период в Томской области установлены 19 238 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 14 407.

Областной оперативный штаб напоминает: в целях недопущения роста заболеваемости и повторного введения ограничений необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, в том числе, обязательно использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, торговых центрах и так далее, проводить регулярную дезинфекцию помещений, при первых признаках заболевания оставаться дома и вызывать врача.