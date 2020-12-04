Коронавирус в Томске: + 193 новых случаев заражения

В Томской области за последние сутки подтвердили 193 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Фото: из открытых источников

Сегодня, 4 декабря, в Томской области выявлено 193 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 19 238 подтвержденных случаев, — сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб

За последние сутки в стране выявлено 27 403 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 569 пациентов скончались, 28 901 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 402 949 человек, 42 176 скончались, 1 888 752 выздоровели.