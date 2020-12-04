Почти 100 млн рублей получит Томская область на закупку лесопожарной техники в 2021 году

Томская область закупит спецтехнику и оборудование мониторинга обстановки пожаров в лесах и борьбы с огнем. Фото: из открытых источников

В 2021 году федеральный бюджет направит в Томскую область 98,8 млн рублей на покупку техники и средств пожаротушения в лесах в рамках нацпроекта «Экология», сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Оснащенность лесопожарных формирований в регионе с учетом нового поступления в 2021 году достигнет 96% по технике и 70,4% по оборудованию, сейчас эти показатели – 81,1 и 52,7% соответственно, – приводятся в сообщении слова начальника департамента лесного хозяйства Томской области Артема Конева.

Уточняется, что всего в регион поступит 484 единицы новых средств пожаротушения. Будет закуплена спецтехника: пожарные автоцистерны, гусеничные и колесные тракторы, моторные лодки, грузовые автомобили, лесопожарные вездеходы и автобусы. А также оборудование мониторинга обстановки в лесах и борьбы с огнем: радиостанции, устройства спутниковой связи, видеокамеры, навигационные комплексы мониторинга с беспилотным летательным аппаратом, водосливные устройства, воздуходувки, ранцевые лесные огнетушители, мотопомпы и пожарные емкости.

Сейчас перечень проходит процедуру согласования в Федеральном агентстве лесного хозяйства.