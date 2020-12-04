Томская область полностью выполнила план 2020 года по ремонту автомобильных дорог

В Томской области отремонтировано почти 186 км улично-дорожной сети и 168,1 км региональных автодорог. Фото: из открытых источников

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Томская область в числе первых регионов выполнила план 2020 года с опережением сроков; тема ремонта дорог стала одной их главных на экспертно-консультационном совете межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Томская область в числе регионов-лидеров в России досрочно провела контрактацию объектов главного дорожного проекта и подготовительные работы. Также с опережением графика мы начали дорожно-строительный сезон и с опережением сроков завершили годовой план национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его бюджет в этом году превысил 3,8 млрд рублей, – отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

Уточняется, что в регионе отремонтировано почти 186 км улично-дорожной сети и 168,1 км региональных автодорог, 13 км в Томске и 4,8 км в ЗАТО Северск. Кроме того, правительство РФ выделяло области дополнительные 340 млн рублей – за их счет был выполнен ремонт четырех объектов протяженностью 37,7 км. Также на год раньше планового срока завершено строительство подъезда к терминалу томского аэропорта с остановочными и парковочными площадками на 226 мест.

Добавляется, что в 2020 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сибирских регионах запланирован ремонт 1,8 тыс. км автодорог и улично-дорожной сети. Более 80% работ выполнено в Алтайском крае, Кемеровской и Омской областях. В среднем по России исполнение плановых показателей составляет 73,54%.