Два человека погибли этой ночью в результате аварии в Томске

Томская Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения соблюдать осторожность и быть внимательными. Фото: из открытых источников

Автомобиль ВАЗ-2115 совершил наезд на опору уличного освещения на проспекте Мира, 10а; водитель и пассажир погибли, сообщает УМВД России по Томской области.

Уточняется, что авария произошла 3 декабря в 23:40. Автомобиль двигался со стороны ул. Карла Ильмера в направлении ул. Дальне-Ключевской. По предварительной информации, 38-летний мужчина-водитель не справился с управлением и совершил наезд на опору уличного освещения. В результате происшествия, он и его 47-летний пассажир погибли.

УМВД России по Томской области просит очевидцев данного ДТП позвонить в следственный отдел по телефону 794-719 либо в дежурную часть: 66-44-22, 66-44-24. Также можно обращаться лично по адресу: Иркутский тракт, 79, 4 этаж, кабинет 503.