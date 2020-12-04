Томичи, переболевшие COVID-19, сдали более 60 литров плазмы крови

Томичи, перенесшие коронавирус, активно сдают кровь. Фото: из открытых источников

Как сообщает телеграмм-канал регионального оперштаба по коронавирусу Томской области, на конец ноября в центре крови в наличии имелось более 45 литров антиковидной плазмы, готово к выдаче в лечебную сеть свыше 10 литров.

– За все время мы получили 60,98 литров плазмы, которая рассчитана на 243 дозы. Мы не испытываем недостатка в донорах, уже сформирован банк антиковидной плазмы, – отметил главный врач томского регионального центра крови Сергей Дегтярев.

По его словам, 97 доноров сдали плазму 127 раз.

Добавляется, что ее выдача в медорганизации началась в ноябре. Всего за это время 22 пациентам МСЧ №2, томской районной больницы, больницы №3 и томской областной клинической больницы перелили уже 6,38 литров антиковидной плазмы.