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Дело на миллион: в Томске директор одной из компаний попался на взятке начальнику вокзала

Юрлицо заплатит штраф по требованию транспортного прокурора
Антонина ЛенскаяАнтонина Ленская
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Местечко возле железнодорожного вокзала оказалось лакомым для предпринимателей.

Местечко возле железнодорожного вокзала оказалось лакомым для предпринимателей.

Фото: из открытых источников

Крупный штраф за совершение коррупционного правонарушения заплатит директор одной из местных компаний по требованию транспортного прокурора.

Томская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства РФ о противодействии коррупции, сообщает пресс-служба ведомства. «Установлено, что руководитель ООО «Регион-Сервис», действуя в интересах своей организации, перечислил начальнику и мастеру участка производства железнодорожного вокзала Томск-I денежное вознаграждение за неофициальное обеспечение торгового павильона водо- и электроснабжением», – говорится в сообщении.

В этой связи прокурор возбудил в отношении компании «Регион-Сервис» два дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Подразумевается незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

Мировой судья судебного участка № 2 Кировского судебного района города Томска признал юридическое лицо виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей за совершение каждого административного правонарушения. Как уточняет пресс-служба, решения суда еще не вступили в законную силу.

Напомним, в октябре 2020 года Томская транспортная прокуратура информировала, что представители ООО «Сибирские блины» передали начальнику железнодорожного и мастеру участка производства вокзала Томск-I денежное вознаграждение за неофициальное обеспечение торгового павильона электроснабжением. Виновным в совершении административного правонарушения было назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Криминал