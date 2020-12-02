В Томске на проспекте Мира женщина за рулем автомобиля Honda Fit сбила мужчину

Пешеход попал под колеса автомобиля вне пешеходного перехода Фото: из открытых источников

1 декабря в 13.15 часов на проспекте Мира, 50а, автомобилем Honda Fit под управлением 35-летней женщины-водителя совершен наезд на пешехода, который, по предварительной информации, переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости, сообщает сайт областного ГИБДД.

В результате происшествия 46-летний мужчина-пешеход с травмами доставлен в медицинское учреждение.

Требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия, просьба обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (3822) 795-300 или в дежурную группу ГИБДД 66-44-22.