Хроники пандемии: власть Томской области сообщила о том, что регион готов к вакцинации от СOVID-19

Томская область уже полностью готова принимать вакцину от коронавируса Фото: из открытых источников

Заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев на брифинге для журналистов сегодня, 2 декабря, рассказал, что до конца 2020 года в Томскую область ожидается поставка вакцины от коронавирусной инфекции. За распределение вакцины и ее поставку в регионы отвечает Минздрав России, сообщает сайт областного оперштаба.

– Томская область готова к вакцинации. С федерацией согласованы места, куда вакцина будет централизованно доставляться, а затем распределяться по региону, – сообщил Иван Деев. – В ряде районов области будут организованы опорные пункты для хранения вакцины (соответствующие необходимым требованиям – хранению при температуре минус 18 градусов) и организации ее дальнейшей транспортировки.

Пункты вакцинации будут работать во всех муниципалитетах региона. Жителей отдаленных населенных пунктов, желающих поставить прививку, будут доставлять до пунктов вакцинации на выделенном транспорте.

Вакцинация будет добровольной.