«Твоя идея»: в Томской области молодежь получит финансирование своих лучших проектов

Во времена пандемии сама молодежь находит себе занятия по душе Фото: из открытых источников

В конкурсе участвовали школьники, студенты, активисты от 14 до 30 лет из всех муниципалитетов региона. В этом году конкурс «Твоя идея» состоялся в режиме онлайн, финальная презентация проектов – в видеоформате, сообщает портал администрации Томской области.

Победителей определили в девяти номинациях: «Патриотизм и гражданственность», «Творчество», «Добровольчество», «Научно-техническое творчество молодежи», «Профилактика и социальная адаптация», «Межкультурное взаимодействие», «ЗОЖ», «Молодежные медиа» и «Межмуниципальные проекты».

Среди победителей конкурса проект северчанки Софии Шленкиной «Здоровая нация – сильная нация». Автор планирует проводить в своем городе спортивные праздники для молодежи.

Победа проекта «Медиастудия», который представила Наталья Залеева из Тегульдетского района, поможет молодежи Тегульдета создать первую в истории района студию телевидения, освоить навыки видеосъемки, монтажа и ведения эфира.

Проекты, занявшие первое место в каждой номинации, войдут в календарный план мероприятий в сфере государственной молодежной политики Томской области на 2021 год. Авторы этих проектов станут координаторами и получат сертификаты на компьютерную и бытовую технику.