Суд приговорил томичку к 15 годам лишения свободы за убийство беременной подруги

Бытовой конфликт привел к убийству беременной женщины. Фото: из открытых источников

42-летняя томичка признана виновной в совершении убийства своей беременной приятельницы. Суд приговорил ее к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год, в течение которых государственные органы будут наблюдать за поведением осужденной после освобождения, сообщает пресс-служба СК РФ по Томской области.

– Как установлено судом и следствием, в конце декабря 2015 года между подсудимой и её беременной приятельницей, в гостях у которой она находилась, возник конфликт из-за того, что последняя пыталась выпроводить ее из своего дома. Подсудимая толкнула беременную подругу, сбив её с ног, села ей на спину, сдавила руками шею и затолкнула в рот тряпку. В результате указанных действий потерпевшая скончалась на месте от асфиксии, – говорится в сообщении.

Отмечается, что подсудимая свою вину признала частично: по ее словам, намерения убивать подругу у нее не было. Однако коллегия присяжных заседателей единогласно вынесла обвинительный вердикт.

Приговор в законную силу пока не вступил.