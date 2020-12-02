В Томской области в четверг пройдет прямая линия по защите прав инвалидов

Во время прямой линии жители региона смогут задать все интересующие их вопросы по поводу организации мед помощи, реабилитации и установления инвалидности. Фото: из открытых источников

В четверг, 3 декабря, с 14 до 16 часов в Томской области пройдет прямая линия по вопросам организации помощи людям с ограниченными возможностями здоровья в различных сферах, — сообщает пресс-служба администрации региона.

Утоняется, что во время прямой линии специалисты ответят на вопросы жителей региона об организации оказания медицинской помощи, установления инвалидности, разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации взрослого человека и инвалида-ребенка.

Вовремя прямой линии томичи смогут поднять актуальный вопрос по поводу обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями.

Также сообщается, что вопросы специалистам можно отправить заранее. Так, специалист по медико-социальной экспертизе Вячеслав Перминов будет ждать ваших вопросов на электронной почте fgu@mse.tomsk.ru, уполномоченный по правам человека Елена Карташова — на ombudsman@ombudsman.tomsk.ru, прокуратура — covproc@proc.tomsk.gov.ru, департамент социальной защиты населения Любовь Занина — zanina@socialwork.tomsk.gov.ru, фонд социального страхования — info@ro70.fss.ru, облздрав — rsv@dzato.tomsk.ru.

На вопросы ответят:

Главный эксперт по медико-социальной экспертизе Вячеслав Перминов — (3822) 40-33-04;

Уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова — (3822) 71-48-34;

Прокурор Советского района города Томска Олег Фрикель — (3822) 53-16-22;

Председатель комитета социального обслуживания населения департамента соцзащиты населения Томской области Любовь Занина — (3822) 602-730;

Начальник отдела социальных программ Томского регионального отделения ФСС РФ Галина Самушкина — (3822) 608-435;

Начальник отдела организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи облздрава Светлана Рубейкина — (3822) 999-101 добавочный 2818.