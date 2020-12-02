Помогите найти человека: в Томске парень 17-ти лет ушел из дома и не вернулся

Разыскивается Георгий Потовский 2003 года рождения. Фото: из открытых источников

В Томске 30 ноября 17-летний Георгий Потовский вышел из дома на улице Киевской дом 109/1 в неизвестном направлении и не вернулся. Сотрудники УМВД России по Томской области и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» ведут поиски и просят помочь томичей, - сообщает пресс-служба УМВД региона.

Уточняется, что мальчик выглядит на 17 лет, рост: 176 - 178см., худощавого телосложения, славянской внешности, носит очки -4,5, волосы русые, глаза серо-голубые. Георгий был одет в зимний удлиненный темно-зеленый пуховик, на нем была вязаная шапка темно-бордового цвета, на ногах надеты синие джинсы и коричневые ботинки.

Дорогие читатели, мы просим помочь вас в поисках мальчика. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просим сообщить по телефонам 8-3822- 522-166, 8-913-867-15-84 или 02 (020 – с мобильного).