За незаконную вырубку елок в Томской области можно сесть в тюрьму

Количество деревьев темнохвойных пород в Томской области год от года сокращается. Фото: из открытых источников

С 1 декабря на территории региона вводится усиленное патрулирование лесов, связанное с возрастающим числом незаконных рубок темнохвойных деревьев в преддверии новогодних праздников, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Специалисты отмечают, что мобильные группы представителей госконтроля вместе с лесничими и полицией уже увеличили кратность проведения рейдов по охране хвойных молодняков в районах области.

- Ежегодно в предновогодний период инспекторы проводят более 500 рейдов. Кроме сотрудников госконтроля и лесничеств, следить за порядком в лесах нам помогают общественные инспекторы, - в частности, сказал заместитель начальника департамента лесного хозяйства Томской области Артем Струков.

Он уточнил, что инспекторы и сотрудники правоохранительных органов будут вести круглосуточное патрулирование лесного фонда и проверять документы у тех, кто перевозит деревья на личном транспорте. Разрешениями на заготовку елок являются договор аренды делянок, лесная декларация или договор купли-продажи лесонасаждений.

У предпринимателей, закупающих ели для продажи, при транспортировке, помимо правоустанавливающих документов, должна быть товарно-транспортная накладная с печатью продавца и обязательным указанием номера автомобиля и количества деревьев в кузове, у перевозчика - квитанция об оплате, если он не является собственником деревьев.

Артем Струков подчеркнул, что за незаконную вырубку предусмотрен штраф до 5 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для юридических лиц. Кроме того, браконьеру грозит конфискация продукции и орудия совершения правонарушения. Если ущерб превысит 5 тыс. рублей, может быть назначена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет.