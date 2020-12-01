ВИЧ-инфекция: за 2020-й год в Томской области обследовано более 200 тысяч человек

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Фото: из открытых источников

Обследования и поддержка больных с ВИЧ-инфекцией в Томской области предоставляются в полном объеме, несмотря на пандемию и ограничения. С начала 2020 года были обследованы 213 198 жителей региона, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Всего за десять месяцев 2020-го выявлены 874 пациента с ВИЧ-инфекцией – это на 16 процентов меньше, чем за тот же период 2019 года, – сообщил главный врач центра «АнтиСПИД» Александр Чернов. – На диспансерном наблюдении находится 8 631 пациент, из них 84,5 процента получают антиретровирусную терапию. Лечение ВИЧ-инфекции бесплатное.

Уточняется, что среди установленных путей передачи заболевания в Томской области наиболее распространен половой путь – 70,2%. Инъекционный составляет 28,6%, а вертикальный (от матери к ребенку) – 1,2%. При этом большинство вновь выявленных инфицированных – люди от 30 до 49 лет, из них 57% – мужчин и 43% – женщин.

– При выявлении ВИЧ пациенту необходимо как можно быстрее обратиться к врачу. Специалист направит на обследование, поставит на диспансерное наблюдение и назначит лечение. Благодаря терапии продолжительность жизни большинства людей с ВИЧ не отличается от продолжительности жизни людей, у которых нет вируса иммунодефицита. Кроме того, при приеме терапии значительно снижается риск передачи ВИЧ другим людям, – подчеркнул Александр Чернов.

Добавим, что пройти бесплатное анонимное обследование можно в Томском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями по адресу ул. Смирнова, 5а. Прием ведется в будние дни с 08.30 до 15 часов.