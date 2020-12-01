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В Томске увеличилась кратность уборки снега на улицах второй и третьей категории

Администрация предусмотрела дополнительные средства для этих целей
Ксения ГОРЮНОВА
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За прошедшие сутки коммунальные службы Томска вывезли 5,4 тыс. тонн снега.

За прошедшие сутки коммунальные службы Томска вывезли 5,4 тыс. тонн снега.

Фото: из открытых источников

Кратность уборки улиц второй и третьей категории в Томске увеличилась до четырех раз; бригады «ТомскСАХ» и подрядчиков районных администраций содержат более 930 км дорог, сообщает городская мэрия.

– Сегодня спецтехника и бригады ручников направлены на разметание свежевыпавшего снега и расчистку пешеходных пространств. В случае необходимости они проводят противогололедную обработку улично-дорожной сети, обеспечивая безопасность участников дорожного движения. Ночью техника продолжит вывозить снег на полигоны. «ТомскСАХ», как и подрядчики районов, работают стабильно, на особом контроле у нас сегодня УК и ТСЖ, которые наводят порядок во дворах. В этой работе задействовано около 500 дворников. Они должны поддерживать порядок во дворах регулярно, не зависимо от погоды, – сообщил заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус.

Отмечается также, что за прошедшие сутки коммунальные службы Томска вывезли с дорог и внутриквартальных проездов около 5,4 тыс. тонн снега. В ночь на вторник спецтехника работала на участках ул. Беринга, Лазарева, И. Черных, Алтайской, пер. Школьного. Подрядчики районных администраций работали на ул. Герасименко, Макарова, в пер. Паровозном, а пос. Кузовлево (ул. Советская и Школьная), в мкр. Степановка (ул. Калужская, Энергетиков и пер. Ботанический), в пос. Геологов.

Днем во вторник спецтехника направлена на вывоз снега с участков ул. Клюева, Кольцевой, Колхозной и И. Черных. Томичей просят не парковать автомобили в местах работы снегоуборочной техники.

Добавляется, что на улицах первой и части второй категории работают бригады «ТомскСАХ». Многоквартирные дома обслуживают УК, ТСЖ, ЖСК и другие организации. При этом жители домов сами принимают решение о том, сколько раз за сезон необходимо вывозить снег и с каких именно территорий.