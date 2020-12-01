Томская область увеличила экспорт на 12% по сравнению с предыдущим годом

Число компаний-экспортеров в Томской области продолжает расти. Фото: из открытых источников

За девять месяцев 2020 года 406 томских компаний малого и среднего бизнеса отправили свою продукцию за рубеж – это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации региона.

– Несмотря на эпидемиологическую обстановку и ограничения малые и средние предприятия проявили активность в реализации своей продукции за рубежом и повысили диверсификацию продаж, – приводятся слова заместителя губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрия Гурдина.

Также он отметил, что большую роль сыграли региональные меры по поддержке экспорта – услуги по поиску партнеров, организация онлайн бизнес-миссий, размещение продукции на международных торговых площадках eBay, Alibaba и Etsy.

Как добавляет пресс-служба обладминистрации, регион досрочно выполнил один их целевых показателей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Так, число экспортеров увеличилось более чем на 20% по отношению к показателю 2018 года.

Отмечается также, что более 80% общего числа томских компаний-экспортеров составляет малый и средний бизнес.