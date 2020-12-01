В администрации Томской области появился новый начальник департамента инвестиций

Губернатор Томской области продолжает менять свою команду Фото: из открытых источников

К обязанностям начальника департамента инвестиций Лев Ашуркин, последние годы занимавший должность заместителя начальника департамента по управлению государственной собственностью Томской области, приступит с сегодняшнего дня, 1 декабря, сообщает портал администрации региона.

– Новый руководитель возглавит одно из важных подразделений системы управления регионом, которое отвечает за создание привлекательных для инвесторов условий. Мы уже многое сделали для поддержки инвесторов, но сегодня, в непростых для бизнеса условиях, эта работа приобретает особое значение. Нам нужны неординарные решения, – отметил, комментируя назначение, губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Лев Ашуркин родился в Томске. В 2006-м окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция». Имеет большой опыт государственной и муниципальной службы. На последнем месте работы – в региональном департаменте по управлению госсобственностью Лев Юрьевич трудился с 2015 года, ранее, в течение пяти лет работал в департаменте управления муниципальной собственностью администрации Томска.