Из Сибири в Европу: в Варшаве открылась фотовыставка «Достопримечательности Томска»

Проект «Достопримечательности Томска» реализует Российский центр науки и культуры. Фото: из открытых источников

В Варшаве на Королевском тракте появилась внешняя экспозиция, на которой размещены плакаты с видами Томска. Этот выставочный проект призван показать традиции старинного зодчества сибирского города, сообщает администрация региона.

– Мы представляем в Варшаве работы российских фотографов Славы Степанова и Дмитрия Кандинского: им удалось ухватить дух города, показать его атмосферу и понять наш прекрасный город и регион, – сказал заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин. – Этот выставочный проект – приглашение к сотрудничеству в сфере культуры, образования, науки и инноваций.

Как говорится в сообщении администрации, экспозиция призвана показать, что в Томской области бережно сохраняются традиции старинного зодчества, несмотря на развитие современной инфраструктуры.

Проект реализует Российский центр науки и культуры. Также добавляется, что польские партнеры получат календари с томскими фотографиями.