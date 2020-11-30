Юные томички заняли призовые места на всероссийских соревнованиях по фитнес-аэробике

Честь Томской области на соревнованиях защищали воспитанницы ДЮСШ «Кедр». Фото: из открытых источников

Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике прошли с 27 по 30 ноября в Красноярске; томские спортсменки показали отличные результаты, сообщается на сайте департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту региона.

Всего в турнире приняли участие более 400 спортсменов. Томскую область представляли воспитанницы детско-юношеской спортивной школы «Кедр».

Как говорится в сообщении, в дисциплине «Аэробика 5 человек» (возрастная категория 14-16 лет) лучшей стала команда «Стайл», на третьем месте – «Микстайл». Также команда «Актив» (11-13 лет) в дисциплине «степ-аэробика» заняла первое место. Все призеры тренируются под руководством Татьяны Дермановской.

Добавляется, что соревнования по требованиям Роспотребнадзора проводились без зрителей.