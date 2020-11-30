Суд приговорил томича к лишению свободы за ограбление пенсионерки

40-летний томич совершил преступление с целью покупки наркотика. Фото: из открытых источников

Советский районный суд города Томска признал виновным 40-летнего жителя областного центра, который ограбил пенсионерку на 13 тысяч рублей; его приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

– Установлено, что в середине февраля 2020 года подсудимый, нуждаясь в деньгах для приобретения наркотика, решил совершить хищение денег. С целью выбора жертвы он пришел в почтовое отделение, где увидел пожилую женщину, получавшую пенсию. В течение длительного времени он преследовал пенсионерку на улице и, улучив момент, в безлюдном месте нанес ей несколько ударов кулаком по голове. Когда потерпевшая упала, подсудимый вырвал из ее рук сумку, где находился кошелек, и покинул место происшествия. Сумма похищенных денежных средств составила 13 тыс. рублей, – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что подсудимый признал свою вину частично – он утверждал, что не применял насилия к пострадавшей. Однако гособвинитель убедил суд в несостоятельности этой версии.

Также добавляется, что у виновного ранее были другие судимости, а грабеж он совершил в период отбытия наказания по иным судебным приговорам. В итоге суд решил лишить мужчину свободы на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.