Коронавирус в Томске: + 193 новых случаев заражения

В Томской области за последние сутки обнаружено 193 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекцией. Фото: из открытых источников

Сегодня, 30 ноября, в Томской области выявлено 193 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 18 443 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 26 338 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 368 пациентов скончались, 17 247 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 295 654 человек, 39 895 скончались, 1 778 704 выздоровели.