В этом году традиционная ярмарка «Золотая осень» прошла в Томской области в онлайн-формате

Пандемия коронавируса внесла коррективы в работу традиционной томской ярмарки Фото: из открытых источников

В эти выходные в Томской области прошла онлайн-ярмарка «Золотая осень». Ограничения, связанные с пандемией, наложили на характер проведения ежегодного праздника свои коррективы. Томичи могли познакомиться с ассортиментом и заказать фермерскую продукцию в удаленном режиме, зайдя на интернет-площадку «ЕшьТомское», размещенную на сайте продукты70.рф, сообщает сайт департамента по социально-экономическому развитию села Томской области.

В онлайн-ярмарке приняли участие 7 районов области: Асиновский, Бакчарский, Зырянский, Кожевниковский, Молчановский, Томский и Шегарский. Свою продукцию представили около 30 фермеров, у которых можно было приобрести мясо и мясные полуфабрикаты, рыбную продукцию и домашние консервы, продукты молочного производства и яйца, дикоросы и продукцию пчеловодства, соленья, варенье и многое другое.

В течение субботы и воскресенья, с 28 по 29 ноября, продукция доставлялась томичам прямо на дом.

Отметим, что «Золотая осень» является главной аграрной выставкой-ярмаркой Томской области уже на протяжении двадцати лет. Торговля сельскохозяйственной продукцией прошла бойко и так понравилась томичам, что у организаторов возникла идея сделать этот онлайн-проект работающим на постоянной основе.