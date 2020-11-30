Вместе 70 лет: супруги из Томска получат награду и приз за победу на всероссийском конкурсе «Семья года»

Супруги Юрьевы вместе больше 70 лет! Фото: из открытых источников

Днем 1 декабря семье Юрьевых из Томска, ставшей в 2020 году победителем всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья России», вручат приз и награду за победу. Сотрудники департамента по вопросам семьи и детей Томской области поздравят супругов дома и передадут подарки – ноутбук и диплом победителя, сообщает портал администрации региона.

Николай Николаевич и Анна Степановна Юрьевы вместе уже более 70 лет. За свой крепкий семейный союз они отмечены медалью «За любовь и верность». Николай Николаевич награжден орденами Отечественной войны I степени, «Красной звезды» и 22 медалями. Анна Степановна – ветеран педагогического труда. Супруги воспитали две дочери, две внучки и пятерых правнуков.

– Томская область может по праву гордится своими традициями крепкой сибирской семьи. Не случайно с 2016 года семьи из нашего региона ежегодно одерживают победы в разных номинациях всероссийского конкурса «Семья года». Среди победителей – семейные союзы из Томска, Томского, Шегарского, Асиновского, Чаинского и Бакчарского районов, – отметила начальник областного департамента по вопросам семьи и детей Маргарита Шапарева.

Всероссийский конкурс «Семья года» организован Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерством труда и социальной защиты РФ. В конкурсе принимают участие семьи с активной жизненной позицией, ведущие здоровый образ жизни и имеющие достижений в различных сферах. Конкурс проводится по пяти номинациям: «Золотая семья России», «Многодетная семья», «Сельская семья», «Молодая семья», «Семья – хранитель традиций».