ФК «Томь» завершит осенний сезон на выезде с командой «Динамо-Брянск»

Томичи встретятся с футбольной командой Брянска на выезде. Фото: Из открытых источников

Сегодня, 29 ноября, в Брянске пройдет заключительная игра осени ФК «Томь» и «Динамо-Брянск» в рамках 25 тура олимпиадного первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020–2021 года, - сообщается на официальном сайте томской команды.

Уточняется, что матч пройдет в воскресенье 29 ноября в Брянске на стадионе «Динамо» в 20:00 по томскому времени, без зрителей.

Ранее сообщалось, что по итогам 24 туров сезона ФНЛ 2020/2021 "Томь" проиграла 15 раз, пять раз сыграла вничью и одержала четыре победы, заняв предпоследнюю 21-ю строчку турнирной таблицы чемпионата национальной лиги "Олимп-ФНЛ". Также сообщается, что по итогу всех матчей «Динамо-Брянск» набрал 24 очка и находится на 16 месте.

Напомним, что первая встреча "Томи" и "Динамо-Брянск" в этом сезоне, в рамках 5-го тура, завершилась проигрышем томичей со счетом 0:2. Матч прошел на томском стадионе "Труд".

Также 25-го ноября «Томь» сыграла на выезде в Омске против городского ФК "Иртыш", пропустив один гол. Игра закончилась со счетом 0:1.