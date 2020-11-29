Юбилей патриарха: почетному гражданину Томской области Егору Лигачеву исполнилось 100 лет

В администрации Томской области до 24 декабря действует выставка «Один из лидеров эпохи». Фото: из открытых источников

Сегодня, 29 ноября, патриарх советской, российской и томской политики Егор Лигачев отмечает свое 100-летие. По состоянию здоровья он встречает вековой юбилей исключительно в кругу семьи.

Поздравления старейшему члену Политбюро ЦК КПСС поступают со всей страны, однако первыми его поздравили томичи, говорится в сообщении пресс-службы обладминистрации. Более 17 лет, с 1965-го по 1983-й год, Е. К. Лигачев возглавлял Томскую область на посту первого секретаря областного комитета КПСС. В 1999-м томичи избрали его депутатом Государственной Думы России по одномандатному округу.

– Немногим людям по силам стать частью истории, и еще меньше людей, которые способны творить историю сами. Егор Кузьмич Лигачев – именно такой человек, – считает губернатор Сергей Жвачкин. – С Лигачевым неразрывно связана вся история Томской области. Он написал лучшие ее страницы, создал ее потенциал на многие десятилетия вперед.

По словам главы региона, лично для него Егор Кузьмич – в первую очередь «несгибаемая личность, настоящий сибиряк, всю жизнь сохраняющий верность своим идеалам». «Я у него учился и учусь: его отношению к людям труда, к нефтяникам, строителям, мастерам культуры, ко всем, кто созидает, – подчеркнул губернатор. – Душой он всегда с нами. Здоровье уже не то, но Егор Кузьмич не теряет чувства юмора. Его любимая фраза сегодня: «Успехов нет, а головокружение есть». И от имени миллиона жителей области я искренне поздравляю нашего патриарха со 100-тием, желая главного – здоровья!»

Накануне юбилея за большой вклад в социально-экономическое развитие региона Егор Лигачев награжден знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» и премией.

Напомним, что на втором этаже обладминистрации до 24 декабря работает выставка «Один из лидеров эпохи», посвященная Е. К. Лигачеву, где представлены документы и фотографии из архивных фондов.