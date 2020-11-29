Коронавирус унес жизни еще троих заболевших в Томской области

Коронавирус унес жизни еще трех томичей за минувшие сутки. Фото: из открытых источников

Сегодня, 29 ноября, стало известно о смерти еще троих жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в четверг на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 165 человек.

— За последние сутки в Томской области умерло трое человек, — говорится в сообщении.

— Установлена смерть от коронавирусной инфекции троих человек, входивших в группу риска по сопутствующим заболеваниям, а двое из них - и по возрасту. Так, у одного был церебральный спатистический паралич и кахексия, что означает крайнее истощение организма. У второго — сердечно-сосудистые заболевания, отек мозга и легких, сахарный диабет. Третий пациент страдал болезнью Альцгеймера. Также у умерших была диагностирована двухсторонняя полисегментарная пневмония, дыхательная и полиорганная недостаточность, респираторный дистресс-синдром, тромбоэмболия легочных артерий, — рассказали в оперштабе.

Таким образом, за весь период в Томской области установлено 18 250 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 13 197, умерших 165. Ранее сообщалось, что сегодня в регионе было выявлено 197 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.