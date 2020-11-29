В новый год с «Эко-елкой»: в Томской области объявлен творческий онлайн-конкурс

Пластик, текстиль, природные материалы: для изготовления поделок сгодится все, что под рукой. Фото: из открытых источников

Областной творческий конкурс «Эко-елка» пройдет в онлайн-формате с 1 декабря 2020 года по 30 января 2021-го. Организаторы – Областной центр дополнительного образования, ОГБУ «Облкомприрода», дом детства и юношества «Наша гавань» – приглашают к участию как коллективы, так и отдельных представителей образовательных организаций.

Конкурс проводится по шести номинациям, в зависимости от материала, из которого изготовлены поделки на елочную тему. Так, в номинации «Эко-Елка» принимаются фотоматериалы работ из природного материала (солома, лоза, шишки, флористика); «Пластиковое чудо» – это елочки из бросового и подручного материалов. В номинации «Техно-Елка» надо представить рукотворные елки с использованием робототехники.

Номинация «Лего-Елка» подразумевает поделки из деталей конструкторов или запчастей; «Елка-шик» – снимки оригинальных елок, выполненных в смешанных техниках. Наконец, для «Эко-моды» нужны фотографии новогоднего костюма с использованием различных материалов.

Подробно о номинациях можно узнать в положении о конкурсе. Оценка работ проводится с учетом возрастных категорий, отдельно оцениваются коллективные работы. Конкурсные материалы нужно отправить с 1 по 20 декабря на электронный адрес: ng.metodist@gmail.com.