Городская среда: в Томской области разработан стандарт благоустройства

Стандарт благоустройства поможет повышать качество жизни томичей. Фото В. Доронина, пресс-служба мэрии.

По поручению губернатора Сергея Жвачкина и в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», центр развития городской среды Томской области разработал сборник методических рекомендаций, позволяющих повысить качество благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что в создании документа участвовали эксперты рабочей группы Градостроительного совета при губернаторе, а также специалисты в области архитектуры, благоустройства, организации доступной среды, дендрологии и социологии. В его основе - требования СНиП, СанПиН и научные публикации.

- Методические рекомендации разработаны под руководством областного департамента архитектуры и строительства на основании передового зарубежного и отечественного опыта, который адаптирован к использованию в Томской области, - пояснила заместитель начальника департамента Екатерина Шумкина. - Сводный стандарт будет полезен муниципалитетам, городским службам и сообществам, а также организациям, участвующим в создании общественных пространств.

Стандарт благоустройства состоит из тематических разделов: обустройство транспортной и велосипедной инфраструктуры, пешеходных зон, остановочных пунктов, оформление фасадов, благоустройство и освещение общественных пространств, озеленение, вовлечение жителей в процессы благоустройства.

- Данный формат позволит комплексно повышать качество проектирования и создания объектов благоустройства, реализуемых в Томской области. При этом максимальный эффект от использования стандарта достигается при системной работе со всеми разделами, - отметил руководитель регионального Центра развития городской среды Константин Казанцев. - В состав сборника входят также предложения по обустройству площадок сбора ТКО и станций по губернаторской программе «Чистая вода». По мере поступления запросов от пользователей он будет дополняться.