Коронавирус в Томске: + 198 новых случаев заражения

Всего за сутки в Томской области обнаружено 198 новых подтвержденных случаев COVID-19 Фото: из открытых источников

Сегодня, 27 ноября, в Томской области выявлено 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 17 857 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 27 543 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 496 пациентов скончались, 26 682 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 215 533 человек, 38 558 скончались,

1 712 174 выздоровели.