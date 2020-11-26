Роботы придут на помощь медикам: в вузе Томска запущен перспективный проект «CyberMed»

Ученые и медики Томска вместе будут работать над автоматизированными комплексами для реабилитации больных Фото: из открытых источников

Томский государственный университет и Сибирский федеральный научно-клинический центр (СибФНКЦ) ФМБА РФ подписали соглашение о формировании консорциума «Совместная лаборатория медицинской робототехники «CyberMed». Его задачей является проведение фундаментальных и прикладных исследований, нацеленных на разработку роботизированных устройств и программного обеспечения для экстремальной и реабилитационной медицины. Проект поддержан Научным фондом ТГУ им. Д.И. Менделеева, сообщает сайт вуза.

– Актуальность данного направления заключается в том, что в настоящее время в России реабилитационные центры, как правило, оснащены оборудованием с низкой степенью автоматизации. Это увеличивает нагрузку на медицинский персонал, что снижает эффективность лечения и реабилитации, – говорит руководитель проекта, советник при ректорате ТГУ Алексей Сазонов. – Разработка специальных роботизированных комплексов позволит переоснастить отечественные центры реабилитации, а также укомплектовать этим оборудованием поликлиники, что значительно повысит не только качество медицинской реабилитации, но и ее доступность.

Новый межведомственный проект станет основой для взаимодействия врачей-реабилитологов и ученых, занимающихся исследованиями в области медицинского приборостроения и медицинской робототехники. В ближайших планах – проведение совместных работ по созданию роботизированного реабилитационного комплекса для кинезиотерапии. С его помощью можно будет обеспечить восстановление пациентов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, например, травм либо врожденных заболеваний.

Наряду с этим планируется создание роботизированных систем, предназначенных для пациентов, перенесших инсульт, страдающих от миелитов различных форм и ряда других заболеваний.

– Использование новых современных инструментов, позволит вывести процесс реабилитации на новый уровень, сократит сроки восстановления человека и позволит повысить качество его жизни, – отмечает заведующий научно-исследовательской лабораторией «Приборостроение» ФИТ ТГУ Артем Буреев.