Здравоохранение Томска понесло большую утрату: от осложнений COVID-19 умер главврач больницы № 3

Томская медицина потеряла еще одного Врача с большой буквы... Фото: из открытых источников

Сегодня на 55-м году жизни от тяжелых осложнений коронавирусной инфекции в НИИ Кардиологии скончался главный врач горбольницы № 3, доктор медицинских наук, профессор Андрей Петрович Кошель, сообщает сайт департамента здравоохранения Томской области.

Несмотря на усилия врачей нескольких медицинских организаций региона, Андрея Петровича Кошеля спасти не удалось.

Андрея Кошеля коллеги и пациенты знали как грамотного руководителя, ответственного и высококомпетентного врача, отзывчивого, внимательного и тактичного человека. Для всего медицинского сообщества это огромная потеря, отмечают коллеги.

Андрей Петрович Кошель родился в 1966 году в селе Первомайском Первомайского района Томской области. В 1989 году окончил Томский медицинский институт по специальности «Лечебное дело», работал врачом-интерном, а по окончании интернатуры – врачом-хирургом в горбольнице № 3. В 1992 году защитил кандидатскую, а в 1999-м – докторскую диссертацию. С 1994 года – ассистент кафедры хирургии факультета повышения квалификации СибГМУ, с 2000-го – профессор той же кафедры. С 2008 года – заведующий кафедрой хирургии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов СибГМУ. С 2002 по 2014 гг. Андрей Кошель работал в НИИ гастроэнтерологии СибГМУ сначала в должности заместителя директора, а с 2008 г – директора.

В 2014 г. Андрей Петрович возглавил областное государственное учреждение здравоохранения «Медицинский центр им. Г.К. Жерлова», оказывающее специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь жителям Томской области и Сибирского региона.

В 2016 г. Андрей Кошель был назначен главным врачом ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича».

Под руководством Андрея Петровича горбольница № 3 стала медицинским учреждением Томской области, которое первым приняло пациентов с вероятной и подтвержденной новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Полученные опыт и знания позволили ему в кратчайшие сроки и на высоком уровне организовать работу учреждения по лечению пациентов с COVID-19.

За высокий профессионализм и успехи в лечебной и педагогической деятельности имел поощрения департамента здравоохранения Томской области, мэра ЗАТО Северск, губернатора Томской области, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.