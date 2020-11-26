«Земский учитель - 2021»: в сельские школы Томской области по программе требуются 17 педагогов

В следующем году в сельские школы региона требуется немного меньше учителей, чем в 2020-м Фото: из открытых источников

Сформирован перечень вакансий в рамках программы «Земский учитель» на 2021 год, сообщает портал администрации Томской области.

По программе в школах региона требуются шесть учителей иностранного языка, пять – по математике, информатике и физике, четыре – по русскому языку и литературе, один «химик-биолог» и один учитель начальных классов.

Вакансии «земского учителя» представлены во всех муниципальных образованиях региона за исключением областного центра.

Прием документов начнется 10 января и продлится до 15 апреля 2021 года.

Федеральная программа «Земский учитель», разработанная по поручению президента России Владимира Путина, стартовала в 2020 году. В рамках программы предусматривается единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн рублей учителям, прибывшим или переехавшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тысяч человек.

В этом году в рамках программы «Земский учитель» в Томской области были трудоустроены 19 учителей.