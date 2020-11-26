С начала года почти 340 тысяч звонков поступило в колл-центр медицинской информации Томской области

По телефонам горячей линии томичи могут задать все интересующие их вопросы в сфере здравоохранения. Фото: из открытых источников

С начала 2020-го года в круглосуточный колл-центр регионального центра медицинской и фармацевтической информации Томской области поступило 337 312 звонков; 22 662 обращения зарегистрировано по теме COVID-19, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– С открытием горячей линии по вопросам новой коронавирусной инфекции в марте, значительная часть звонков стала поступать по этой теме. Наибольшее количество обращений мы фиксировали в период с марта по июнь и с сентября по сегодняшний день. Мы помогаем звонившим сориентироваться в потоке информации, – отметила директор центра медицинской и фармацевтической информации Томской области Светлана Малахова.

Добавляется, что чаще всего по теме коронавируса звонят заболевшие жители региона, а также контактные лица. С начала года было зафиксировано 22 662 таких обращения.

Также в центре разработали онлайн-анкеты для самостоятельного заполнения – с пятого ноября сведения о себе оставили 2 547 жителей региона. Эта информация передается в Роспотребнадзор и медучреждения для дальнейшего реагирования.

Напомним, что горячая линия в Томской области работает по телефонам: 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-88-50. Операторы консультируют по вопросам лекарственного обеспечения, предоставления медпомощи, вакцинации и профилактики гриппа и клещевых инфекций, проведения лабораторных исследований. Также можно узнать информацию о COVID-19: правилах соблюдения режима самоизоляции, работе медицинских организаций, признаках и мерах профилактики заболевания.