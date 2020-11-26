В отдаленных районах Томской области могут упасть фрагменты российской ракеты «Ангара»

Падение и разрушение фрагментов ракеты-носителя сопровождается ярким свечением. Фото: из открытых источников

По информации, полученной региональным департаментом защиты населения и территории от Госкорпорации «Роскосмос», на территории Томской области возможно падение отделяющихся частей ракет-носителей.

Утром в субботу, 28 ноября, с космодрома «Плесецк» (Архангельская область) планируется запуск новой российской ракеты тяжелого класса «Ангара-А5» с полезной нагрузкой и макетом космического аппарата. «Роскосмос» уведомил регионы по трассе полета ракеты о падении ее фрагментов.

Время пуска – 28 ноября 08 часов 22 минуты (время московское). Как говорится в сообщении, задействован район падения отделяющихся частей ракет-носителей, частично расположенный на территории Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского муниципальных образований. Его площадь ограничена эллипсом с размерами осей 160 на 50 километров, центр находится на 65 км северо-западнее озера Треш (Верхнекетский район). Уточняется тип отделяющихся частей – это вторая ступень и створки головного обтекателя.

Падение и разрушение фрагментов ракеты сопровождается ярким свечением. Власти просят население в целях безопасности воздержаться от посещения территории района падения в указанное время. В случае обнаружения упавших частей ракеты-носителя следует сообщить об этом в департамент защиты населения и территории Томской области, контактный телефон 8-983-340-03-24.