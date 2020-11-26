В Томске аварию на водопроводных сетях ремонтники устраняли 7 часов

Вода вернулась в многоэтажные дома Томска под утро 26 ноября. Фото: из открытых источников

В среду в 19.30 произошло повреждение на водопроводной линии диаметром 300 мм, из-за чего под отключение попали 16 домов по Иркутскому тракту, 132, 136, 138,140, 144, 146 ул. Лазарева, И. Черных. В 2.25 четверга холодное водоснабжение было восстановлено, а также проведено благоустройство территории в связи с тем, что произошел разлив воды на проезжую часть. Об этом сообщили представители «Томскводоканала».

В настоящий момент, уточнили на предприятии, вода подается в жилые дома томичей бесперебойно.