В пятницу в Томске откроется ледовый городок Снежной королевы в Городском саду

Также новогодние елки украсят на набережной реки Ушайки, в пер. Плеханова, в "Почтамтском" и в "Пушкинском» скверах, на пр.Фрунзе, 46 и у "Киномира" на Нахановича. Фото: из открытых источников

В Городском саду Томска 27 ноября откроется тематический ледовый городок «Зазеркалье Снежной Королевы». В парке появится иллюминация, искусственная 8-метровая ель, ледяные фигуры и сказочные фотозоны. Центром зимнего парка станет резиденция Деда Мороза, которая разместится в домике в виде елки, - сообщает в среду пресс-служба мэрии Томска.

Уточняется, что искусственная елка будет установлена внутри автодрома. На семейной площадке смонтируют ледяную чашу и тематическую фотозону «Трон Снежной Королевы». Также в Городском саду продолжат работу зимние аттракционы.

Также сообщается, что в Советском районе 13 декабря начнет работу главный ледовый городок на площади Новособорной, в центре которой установят 24-метровую искусственной ель.

Глава района Оксана Рубцова добавляет, что помимо этого новогодние елки украсят на набережной реки Ушайки, в пер. Плеханова, в "Почтамтском" и в "Пушкинском» скверах, на пр.Фрунзе, 46 и у "Киномира" на Нахановича. Также жители украсят 15 живых елок, которые были ранее высажены во дворах по городской программе "Формирование современной городской среды".