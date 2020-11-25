Внимание, мошенники: томский оперштаб сообщает о подозрительных объявлениях

Региональный оперштаб опубликовал фото регистратуры поликлиники ТНЦ СО РАН. Фото со страницы оперштаба ВКонтакте.

В социальных сетях появились сообщения о подозрительных объявлениях по продаже мест в очереди в поликлиники Томска. Стоимость услуг варьируется от 2 до 3,5 тыс. рублей.

Региональный оперштаб отреагировал на ситуацию в своей группе во "Вконтакте".

- В социальных сетях в последние дни распространяется объявление о том, что за определенную сумму можно купить себе место в очереди в любую поликлинику Томска, в том числе в поликлинике ТНЦ СО РАН в Академгородке. Просим быть бдительными и не попадаться на такие уловки,– отметили в оперштабе.