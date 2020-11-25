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Внимание, мошенники: томский оперштаб сообщает о подозрительных объявлениях

Горожан призывают беречь свои кошельки и время
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Региональный оперштаб опубликовал фото регистратуры поликлиники ТНЦ СО РАН. Фото со страницы оперштаба ВКонтакте.

Региональный оперштаб опубликовал фото регистратуры поликлиники ТНЦ СО РАН. Фото со страницы оперштаба ВКонтакте.

В социальных сетях появились сообщения о подозрительных объявлениях по продаже мест в очереди в поликлиники Томска. Стоимость услуг варьируется от 2 до 3,5 тыс. рублей.

Региональный оперштаб отреагировал на ситуацию в своей группе во "Вконтакте".

- В социальных сетях в последние дни распространяется объявление о том, что за определенную сумму можно купить себе место в очереди в любую поликлинику Томска, в том числе в поликлинике ТНЦ СО РАН в Академгородке. Просим быть бдительными и не попадаться на такие уловки,– отметили в оперштабе.