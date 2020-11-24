Стало известно о кончине депутата Думы Томской области Виктора Воробьева

В областной Думе Виктор Воробьев представлял интересы жителей ЗАТО Северск. Фото: из открытых источников

Вчера, 23 ноября после тяжелой болезни ушел из жизни Виктор Воробьев, генеральный директор Сибирского федерального научно-клинического центра ФМБА России, депутат Законодательной Думы Томской области.

По информации областной Думы, В. А. Воробьев родился в октябре 1967 года в поселке Самусь Томского района. В 1993-м окончил военно-медицинский факультет Сибирского медуниверситета по специальности «лечебное дело». Проходил службу в ВДВ как военный врач, принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, получил боевое ранение. В ноябре 2010-го был назначен главным врачом ФГУЗ «Клиническая больница № 81 ФМБА России», с апреля 2014 года – генеральным директором СибФНКЦ ФМБА России.

В сентябре 2016 года Виктор Александрович был избран в региональный парламент. До этого более 10 лет был депутатом Северской городской Думы.

Как сообщалось ранее, у Виктора Воробьева была диагностирована коронавирусная инфекция. Заместитель губернатора Иван Деев рассказывал журналистам, что после прохождения пика цитокинового шторма ситуация с пациентом требовала «дополнительных медицинских манипуляций», которые в Томской области пока организовать невозможно. Транспортировкой его в Москву занималось ФМБА России. В СибФНКЦ подтвердили, что Виктор Александрович скончался накануне в одной из московских клиник.

Редакция «КП-Томск» присоединяется к соболезнованиям в адрес родных и близких В. А. Воробьева.