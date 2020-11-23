Новые реалии: впервые ярмарка «Золотая осень» в Томской области стартовала онлайн

Впервые в истории Томской области ярмарка "Золотая осень" будет работать в Интернете Фото: из открытых источников

Сегодня, 23 ноября, стартовала онлайн-ярмарка «Золотая осень», посетители которой могут приобрести широкий ассортимент фермерской продукции – мясо и мясные полуфабрикаты, колбасы, молочные и рыбные продукты, дикоросы, мед, овощи, яйца, соления и многое другое.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией XXII Агропромышленная ярмарка «Золотая осень» пройдет онлайн, сообщает портал администрации Томской области.

Чтобы купить фермерские продукты, необходимо зайти на онлайн-площадку «ЕшьТомское», выбрать поставщика и сделать заказ оператору, позвонив по указанному номеру.

С 23 по 27 ноября муниципальные операторы будут принимать заявки, в выходные дни – 28 и 29 ноября – заказы бесплатно доставят покупателям.

Организаторы агропромышленной онлайн-ярмарки «Золотая осень» – департамент по социально-экономическому развитию села Томской области и департамент потребительского рынка администрации Томской области.