Более 70 томских семей смогли улучшить жилищные условия по соцпрограммам в 2020 году

В 2021-м году томские молодые семьи также смогут принять участие в социальных программах. Фото: из открытых источников

Управление молодежной политики администрации Томска продолжает реализовывать программы по улучшению жилищных условий молодых семей. В этом году 59 получили возможность переехать в новую квартиру, еще 15 воспользовались социальной поддержкой при покупке жилья, сообщает городская мэрия.

– В Томске сегодня действует ряд программ, которые позволяют облегчить бремя ипотечного кредитования для молодых семей. Эта мера особенно актуальна для тех, кто только начинает свой путь в профессии и уже создал семью. Задача власти – поддержать их на этом этапе жизни, – отметил заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко.

Так, 15 молодых семей в этом году получили помощь по программе «Губернаторская ипотека». Она предусматривает два вида социальной поддержки: либо частичную оплату первоначального взноса в размере 10%, либо ежемесячное субсидирование процентной ставки по ипотечному кредиту в течение 3 лет.

Еще 59 семей получили возможность переехать в новую квартиру по программе «Обеспечение жильем молодых семей», которая подразумевает предоставление единовременных выплат на приобретение жилья: для семьи из 3-х человек – 373 354 рубля, из 4-х – 498 204 рубля, а из 5-ти – 622 755 рублей.

Добавляется, что в течение года 288 семей получали выплаты по «Социальной ипотеке» в виде субсидирования процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам.

В 2021-м году прием заявок на участие в программах «Губернаторская ипотека» и «Обеспечение жильем молодых семей» продолжится. Перечень необходимых документов можно посмотреть на сайте в разделе «Жилищные программы». На дополнительные вопросы ответят по телефону: 654-070.