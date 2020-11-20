«Всемирный день ребенка»: за девять месяцев 2020 года в Томской области родилось 7402 детей

Всемирный день ребёнка - праздник, который отмечается с 1956 года, чтобы улучшить благополучие детей. Фото: из открытых источников

За девять месяцев 2020 г. в Томской области родилось 7402 ребенка, из них 3860 мальчиков и 3542 девочки. Однако, по сравнению с прошлым годом, число новорожденных в регионе уменьшилось на 478 человек, - сообщает пресс-служба Томскстата.

Уточняется, что больше всего новорожденных зарегистрировано в Томске – 3862 младенца и в Томском районе – 755.

Если сравнить месячную динамику рождений с прошлым годом, то прирост рождаемости в течение января-сентября 2020 г. фиксировался только трижды – в апреле (+136 малышей), августе (+ 22) и сентябре (+ 14 малышей).

Так, в 2019 году в Томской области родилось 10704 ребенка, из них 5511 мальчиков и 5193 девочки.

Также согласно сообщению, на протяжении последних лет в регионе увеличилась рождаемость третьих и последующих детей в семьях, однако первых детей стали рожать реже. Рождаемость третьих детей в 2019 г. по сравнению с 2010 г. выросла почти в 2 раза.

Для справки: Всемирный день ребёнка – праздник, который Генеральная Ассамблея ООН в 1954 г. рекомендовала ввести всем странам, начиная с 1956 г. Праздник направлен на улучшение благополучия детей, укрепление работы, проводимой ООН в интересах детей всего мира. В своих официальных документах ООН говорит о праздновании Всемирного дня ребёнка 20 ноября. В этот день в 1959 г. была принята «Декларация прав ребёнка», а в 1989 г. — «Конвенция прав ребёнка».