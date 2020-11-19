ТГУ презентует онлайн-платформу для обучения иностранцев русскому языку

Платформа начнет работать уже в феврале 2021 года. Фото: из открытых источников

Платформа для обучения русскому языку как иностранному (РКИ) будет представлена Томским госуниверситетом на международной конференции по новым образовательным технологиям #EdCrunch Томск, сообщает пресс-служба вуза.

– Прототипом для нового решения послужила платформа «Английский пациент», созданная пять лет назад; с апреля 2020 года она используется в ТГУ, – говорит руководитель НОЦ «Онлайн-платформы в языковом образовании» Наталия Захарова.

Отмечается, что искусственный интеллект будет выступать помощником преподавателя: проверять задания и оценивать знания, передавать данные студентам об уровне образовательного прогресса, построения траектории свободной самостоятельной работы, системы оповещения и мотивации.

– Преподаватель не устраняется из обучения, это принципиально важный момент, поскольку обучение языку – очень индивидуальный процесс. Технические инструменты для его преподавания постоянно расширяются, но пока остаётся ряд нерешённых задач, например, механизм распознавание речи. Сличение с образцом часто бывает затруднено из-за акцента носителей других языков. По мере совершенствования технических возможностей они (акценты) будут встроены в платформу, – объясняет Наталия Захарова.

Добавляется, что учить русский язык с помощью новой платформы студенты Томского госуниверситета начнут уже в феврале 2021 года. В настоящее время преподаватели, задействованные в разработке, и их студенты тестируют отдельные блоки курса.

Конференция #EdCrunch Томск, где презентуют языковую платформу, будет проходить 2-4 декабря и станет ключевой на EdTrendWeek – серии мероприятий, посвященных трендам передового обучения.